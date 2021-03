Mlad moški utonil v Barkovljah

Barkovljanska obala je bila pred kratkim prizorišče tragične smrti mlajšega moškega, ki je po prvih informacijah utonil v tamkajšnjem morju. Gre za potapljača S. G., starega okoli 30 let, ki se je počutil slabo ali mu je med potopom zmanjkalo kisika. Potegnili so ga na kopno ob začetku borovega gozdiča, kjer so ga reševalci službe 118 dolgo oživljali, vendar brez uspeha. Ob 19.25 so se vdali in potrdili ponesrečenčevo smrt ob navzočnosti njegovih najožjih sorodnikov, ki so prisostvovali prizoru; partnerka pokojnika je namreč, skupaj s 40-letnim mimoidočim, prva skočila v vodo, da bi mu pomagala. Na kraju so tudi karabinjerji.