Mlade begunce selijo v središče Opčin, nekatere pa to skrbi

V centru Opčin ureja socialna zadruga La Quercia nove prostore za sprejem mladoletnih tujih državljanov brez spremstva. Z 28. februarjem namreč zapušča stavbo v lasti Sklada Mitja Čuk ob Repentabrski cesti, kjer trenutno biva 18 mladoletnih oseb. Prostori v stavbi pri lekarni na Nanoškem trgu (Škavenci), kamor se bo zadruga kmalu vselila, pa so v njeni lasti. Tudi tu bo šlo za tako imenovani sprejemi center CPA (centro prima accoglienza), v katerem bodo mlade migrante gostili mesec dni, nakar jih bodo preselili v druga središča, je povedala predsednica zadruge La Quercia Barbara Gorza.

Odprtje sprejemnega centra v središču Opčin pa naj bi po besedah vzhodnokraškega rajonskega svetnika Roberta Mandlerja (lista Punto Franco) vznemirjalo nekatere vaščane oziroma tamkajšnje stanovalce. Skrbi jih, da je sprejemni center blizu osnovne šole in vrtca, pa tudi možnost, da bi v njem gostili tudi mladoletnike, ki so v kazenski evidenci. Predsednica zadruge je sicer predstavila drugačno sliko delovanja centra.

»Spremljamo jih 24 ur dnevno«

»Ne gre za dodaten sprejemni center v vasi, temveč za selitev. Vselili se bomo v nov dom, in sicer na lokacijo, kjer je v bližini tudi več drugih podobnih centrov za migrante,« je pojasnila predsednica Gorza (na območju Villaggio del fanciullo). »V ta projekt smo vložili veliko in trudimo se, da bi čim bolje sprejemali mladostnike, ki so na poti do nas prestali že marsikaj hudega.