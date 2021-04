Mladenič izsiljeval duhovnika

Nabrežinski karabinjerji so pri mejnem prehodu pri Fernetičih aretirali 22-letnega romunskega državljana, medtem ko se je po velikonočnih počitnicah vračal v Italijo. Na račun mladeniča je namreč obstajal zaporni nalog, ki ga je izdal sodnik za predhodne preiskave iz Brescie zaradi kaznivega dejanja izsiljevanja. 22-letnik naj bi namreč pred časom nekega župnika v tej lombardijski pokrajini zaprosil za denar, da bi si lahko kupil kaj hrane, pri tem pa ga je dejansko »omrežil«, saj, tako karabinjerji v svojem sporočilu, naj bi župnik »padel v skušnjavo« zaradi nedolžnega obraza mladeniča. Ta naj bi se slekel, duhovnik pa naj bi se dotikal njegovih intimnih predelov. Vendar je mlajši moški dogajanje na skrito posnel in začel izsiljevati župnika, od katerega je zahteval 50.000 evrov: v nasprotnem primeru, mu je zagrozil, bo posnetek posredoval župljanom. Župnik mu je sprva ponudil 14.000 evrov, ko pa je mladenič želel več, se je obrnil na sodstvo in povedal vse.

Mladenič se je medtem vrnil v Romunijo, po mesecu dni pa so ga karabinjerji kot že rečeno ustavili pri Fernetičih. Pri preverjanju podatkov so namreč ugotovili, da je v preteklosti storil kazniva dejanja, zato so ga prepeljali v kasarno, kamor je dospel tudi zaporni nalog sodstva iz Brescie. Od tam so ga prepeljali v koronejski zapor, sodstvo pa bo moralo zdaj razjasniti primer.