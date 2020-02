Mladeniča ovadena zaradi pretepa v Nabrežini

Policija je zaradi pretepa, ki se je v noči med soboto in nedeljo vnel pred pivnico Bunker v Nabrežini, kazensko ovadila dva mlada moška. J.T. iz Tržiča in P.C. iz Trsta sta oba stara devetnajst let. Ponoči sta se pred pivnico močno sprla, pri čemer sta po navedbah tržaške kvesture zmotila ostale obiskovalce lokala ter razbila nekaj kozarcev in poškodovala leseno pregrado. Na kraj so prišli policisti devinsko-nabrežinskega komisariata, ki so dvojico legitimirali, po zbiranju obvestil pa so za oba mladeniča podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.

