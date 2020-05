Mladeniča zabodel v prsni koš, policija ga je prijela

Policisti tržaškega mobilnega oddelka so prijeli mladega storilca, ki je v četrtek popoldne v Ul. Baiamonti zabodel mladeniča v prsni koš. Šlo je za prepir, ki je prerasel v fizično nasilje, ko naj bi 23-letni albanski državljan D.K. priskočil na pomoč bratu in z nožem zabodel njegovega nasprotnika, 21-letnega državljana Brazilije. Tega so nato odpeljali v katinarsko bolnišnico, znak vboda je imel v prsih, več poškodb pa na obrazu in roki. Zdravniki prognoze niso izdali, ni pa v smrtni nevarnosti. Poškodovani je bil v preteklosti večkrat obravnavan zaradi kaznivih dejanj zoper osebe, premoženje in s področja prepovedanih drog.

Policija je na zelenici v bližini dogodka našla okrvavljen nož. 23-letnega D.K. so policisti takoj po dogodku odvedli na zaslišanje na kvesturo, na koncu pa so ga na podlagi zbranih obvestil odpeljali v tržaški zapor. Preiskavo usklajuje državno tožilstvo.