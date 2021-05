Mladi o glasbi v koronačasu

Temo je izbrala dolgoletna duša dogodka, profesorica na tržaški univerzi in graditeljica mostov Gabriella Valera, ki je svet zapustila februarja. Z njo – kot je sama povedala na predstavitvi natečaja – je hotela udeleženke in udeležence spodbuditi, naj razmislijo o najglobljih notranjih glasovih, razlogih zbliževanja in oddaljevanja, ki so obenem temeljni elementi različnih kultur. Na poziv je odgovorilo skoraj tisoč mladih pesnikov s celega sveta in več kot petdeset šol iz desetih držav, od Italije, Romunije in Grčije, pa vse do Filipinov. Najvišja priznanja so domov odnesla dekleta. Na prvo stopničko na področju poezije je stopila Michela Lagalla Signorile iz Venezuele, srebrna je bila Giulia Bassoli iz Italije, tretja pa Slovenka Sara Sirnik. Vse tri so celoten znesek nagrade darovale v dobrodelne namene.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.