Mladi prebili led petega Slofesta

Peti Festival Slovencev v Italiji ali Slofest kot mu večina skoraj že prijateljsko pravi dolgih osem let – odkar je leta 2013 prvič zagledal luč – se je iz načrtov svojih snovalcev, to je Zveze slovenskih kulturnih društev spet prelevil v resničnost. Organizatorji so se danes (v petek) že od zgodnjih jutranjih ur mudili na Trgu sv. Antona Novega in preverjali, da je vse, kot mora biti. Organizacija dogodka je sicer že dober utečen stroj, ki ga ni pretirano oviral niti novi koronavirus, pa še napovedano slabo vreme je zdržalo. Dež je ponehal pred uradnim začetkom.

Led so vsekakor prebili mladi. Današnje dogajanje je dopoldne po že ustaljeni formuli stopilo v živo s programom za šole, pri katerem sta sodelovali slovenski šoli – Tehniški zavod Zois in licej Slomšek – ter italijanska pomorska šola Tomaso di Savoia v Trstu. Pod šotorom se je zbralo približno dvesto mladih, ki so se sicer kmalu razkropili po bližnjih ulicah in mestnem središču. Pomerili so se namreč v dveh fotoorientacijskih tekih. Dijaki prvih dveh razredov so reševali naloge in odgovarjali na vprašanja, za katere so poskrbeli taborniki in tabornice Rodu modrega vala ter skavti in skavtinje Slovenske zamejske skavtske organizacije. Njihovi sošolci iz zadnjih treh razredov pa so stopali po literarnih sledeh Slovencev v Trstu. S književnostjo obarvani orientacijski tek SloSelfie, med katerim se morajo tekmovalci nastaviti tudi pred objektiv, si je zamislila Narodna in študijska knjižnica. Več o njem pa za zdaj ne bomo razkrili, saj bo njegova različica za družine in skupine spet potekala tudi v nedeljo dopoldne. Marsikaj o slovenskem Trstu in njegovem literarnem utripu je lahko šolska mladina slišala tudi med vodenim ogledom v spremstvu vodičk Maline Tedeschi in Tanje Sternad. S predstavitvami o Slovencih v Italiji in večkulturnem mestu je postregla tudi Zaira Vidau. Nekaj pred kosilom, ko so zadihani udeleženci spet prisopihali do šotora na Trgu Sv. Antona, sta jih tu sprejela igralca Sara Alzetta in Franko Korošec s krajšo dvojezično gledališko uprizoritvijo ob 700-letnici Dantejeve smrti Dober Dan-Te.