Mladi roparji grozili z noži

Karabinjerji iz Ul. Hermet so po daljši preiskavi izsledili in aretirali storilce treh ropov, dveh oboroženih, do katerih je v septembru prišlo na Tržaškem. Gre za tri italijanske državljane, stare malo več kot dvajset let, Tržačana N.M. in E.G. ter Videmčana A.C., stare znance policije, za katere je bil odrejen pripor.

Do prvega ropa je prišlo 5. septembra pozno popoldne v Ljudskem vrtu. Mlad moški je mladoletnikoma ukradel nahrbtnika in mobilni telefon. Žrtvi sta karabinjerjem posredovali pomembne informacije za identifikacijo storilca. Opisali so ga kot osebo, ki se že kar nekaj časa pojavlja v Trstu in uporablja družbeno omrežje Instagram, pri čemer so karabinjerji izsledili njegov anonimni profil.

V drugem primeru, naslednjo noč, je trojica moških v bližini Borznega trga grozila univerzitetnemu študentu z dvema nožema in mu ukradla mobilni telefon. Karabinjerji so ugotovili, da imata oba dogodka skupni imenovalec. Za drugega so med drugim pridobili posnetek nadzornih videokamer.

Tretji in zadnji rop, v katerega je bila vpletena trojica, se je pripetil v noči na 26. september, ko so z noži grozili mlajšima moškima. Eden od dveh je poskusil pobegniti, a so ga ujeli in pretepli.

Karabinjerji so storilcem prišli na sled tudi po pričevanju žrtev, da sta bila s trojico prisotna dva psa, pitbul in argentinska doga.

Dva od treh osumljenih so prijeli v Vidmu, tretjega (E.G.) pa v Trstu. Prepeljali so jih v tržaški in videmski zapor, kjer bodo na razpolago državnemu tožilstvu.