Mladi Rusi očarali Križane

Mednarodna operna akademije, ki domuje v Križu, praznuje letos deset let obstoja. Za rojstni dan akademije, ki jo vodi ustanovitelj Alessandro Svab, so v Sirkovem domu pripravili nastop mladih pevk in pevcev, ki so se udeležili večdnevnega izpopolnjevalnega kampusa v Slomškovem domu.

To so najstniki (v glavnem prihajajo iz Ruske federacije), zmagovalci mednarodnih pevskih natečajev, ki jih maestro Svab uvaja v italijanski belcanto, zaradi česar kriški glasbenik in pedagog večkrat gostuje v Moskvi. Tam vodi priznano šolo opernega in liričnega petja, ki uživa podporo uglednih krajevnih glasbenih ustanov in tudi italijanskega veleposlaništva. Svab, ki je poučeval tudi na Kitajskem, si je v Moskvi med drugim prislužil ugledno priznanje, ki jo Duma podeljuje tujcem za kulturne in umetniške zasluge v Ruski federaciji.