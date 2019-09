Mladi s celega sveta za okolje in podnebje

Ni več časa. Pod tem geslom je na milijone mladih gibanja Petki za prihodnost iz različnih držav stopilo na trge in ulice v bran okolja in globalnega podnebnega sistema. Na strah vzbujajoč položaj je prva glasno opozorila 16-letna aktivistka Greta Thunberg, ki je nastopila tudi na pravkar zaključenem podnebnem vrhu voditeljev okoli 60 držav na sedežu Združenih narodov v New Yorku.

Ni več časa je tudi naslov letošnjega dvanajstega svetovnega foruma mladih Diritto di dialogo, ki ga združenje Poesia e solidarietà v sodelovanju z mednarodnim študijskim središčem za mladinsko kulturo prireja od petka do nedelje v veliki dvorani Narodnega doma oziroma na sedežu Oddelka za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu v Ulici Filzi. Približno 50 mladih med 18. in 35. letom starosti iz celega sveta - od Indije, Pakistana, Alžirije in Nigerije vse do Kanade in Rusije - bo tako na plenarnih zasedanjih kot v manjših delovnih skupinah debatiralo o prihodnosti našega planeta. Vprašanja reševanja podnebne krize se bodo lotili večdisciplinarno.