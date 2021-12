Mladi Tržačani že več kot leto dni v zaporu

Štirje italijanski državljani, doma iz Trsta in Milj, so bili pred nedavnim na koprskem sodišču obsojeni na razmeroma težke zaporne kazni zaradi lanskega primera tihotapljenja četverice afganistanskih državljanov pri Ilirski Bistrici. Mlada moška in še mlajši dekleti, ki so v Sloveniji v priporu že dobro leto dni, je skupno doletelo dvanajst let zaporne kazni, medtem ko jo je prav tako tržaški voznik drugega avtomobila – ta, ki je dejansko prevažal pribežnike – že prej odnesel z milejšo kaznijo, ker je marca letos edini priznal krivdo. Odvetnik enega od obsojenih je v teh dneh povedal, da obrazložitve sodbe še ni, ko pa bo znana, bo zagotovo vložil pritožbo.

Kot so poročale Primorske novice, so slovenski policisti v začetku lanskega novembra med izletom na Bistriško presenetili pet mladih Italijanov. To je bil čas strogega zaprtja države zaradi epidemije covida-19, ko se ni smelo se premikati niti iz občine v občino. Izkazalo se je, da peterica ni bila na izletu, čeprav je trdila drugače. 22-letni Tržačan je vozil avto ford fiesta, v katerem so bili štirje Afganistanci. Odpeljali so se proti Ilirski Bistrici, namenjeni so bili v Italijo, a so jih policisti prestregli. Ko je voznik ustavil avto, so vsi poskušali zbežati, a so jih policisti prijeli.

34-letna Miljčana ter njuni dekleti (najmlajše je staro komaj 20 let) so v najetem avtu spremljali prevoz, da bi voznika forda obveščali o policijskih patruljah. Njih so po obvestilu občana prijeli v Podgradu. V priporu so vse odtlej.

22-letnik je edini priznal krivdo in bil obsojen na leto in osem mesecev zapora ter 750 evrov denarne kazni, so poročale Primorske novice. Ostalim je sodni senat dosodil zaporne kazni od dveh let in pol do treh let in štiri mesece ter različne denarne kazni.