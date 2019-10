Mladih parov od nikoder, srečanje pa vseeno plodno

Na četrtkovem srečanju v galeriji Kraške hiše v Repnu so bili razpoložljivi stoli zasedeni. A so se na večeru, kjer so organizatorji Kraške ohceti želeli predvsem prisluhniti nasvetom in morda novim pristopom pri organizaciji dogodka, z željo, da bi po letu 2013 končno spet praznovali ohcet, zbrali izključno repenski vaščani (tudi mlajši) in člani Zadruge Naš Kras, ki s kulturnim društvom Kraški dom in Občino Reprentabor prirejajo priljubljeni praznik. Srečanja so se udeležili tudi trije pari, ki so se že poročili na Kraški ohceti, morebitnih kandidatov ali pa enostavno mladih (ali manj mladih) iz drugih sredin pa ni bilo. Kljub temu je bilo srečanje, ki so ga vodili predstavnika Zadruge Naš Kras, predsednik Edi Kraus in Marko Pisani, ter članica Zadruge in predsednica kulturnega društva Kraški dom Vesna Guštin, plodno.

Več v današnjem (sobotnem ) Primorskem dnevniku.