Mladim Tržačanom darovali 3D tiskalnik

Uporaba visoko tehnoloških naprav je v glavnem v zakupu znanstvenikov in tehnikov, ki ustvarjajo večini nedostopne izdelke ali upravljajo rezultate dolgoletnega raziskovanja. Le redke so priložnosti, ko lahko tudi širša javnost seže po visoki tehnologiji, jo spozna, se je dotakne ali celo uporablja. V Trstu je bilo takih priložnosti v minulih tednih kar nekaj, na primer med festivalom znanosti Esof2020 in med sejmom domiselnosti in znanstvene ustvarjalnosti Maker Faire, naslednji teden pa na deveti izvedbi festivala Trieste Next.

Kako bi v mestu znanosti ne dali mladim možnosti, da se lahko vedno srečajo z visoko tehnologijo? V ta namen se je rajonski svet tretjega okrožja odločil, da bo tržaško mladino obdaril s tridimenzionalnim tiskalnikom. Za nepričakovano in dobrodošlo darilo sta se Lauri Lisi, predsednici okrožja, dopoldne na tiskovni konferenci uradno zahvalili Angela Brandi, občinska odbornica pristojna za šolstvo, in Francesca De Santis, odbornica pristojna za mlade, inovacijo in velike dogodke. Napravo je okrožje pridobilo preko projekta Miramar 3D, ki je lani zaživel v sodelovanju z združenjem Spiz in znanstvenim laboratorijem SciFabLab. Na voljo bo na sedežu občinske službe za mlade občane od 14 do 35 let PAG v mladinskem centru Toti, kjer deluje več kot 110 mladinskih društev in kolektivov.