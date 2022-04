Mladinski orkester ESYO ponovno na turnejo

Glasba ne pozna meja. In tako že 30 let v kulturnem društvu Šola za mlade evropske glasbenike (SGME) iz Trsta podirajo meje, ki nastanejo na drugih področjih. Tridesetletnico delovanja bo društvo, ki podpira Orkester mladih evropskih glasbenikov (ESYO), obeležilo v torek, 12. aprila, ob 18.30 v gledališču Miela. Dogodek bodo pripravili v sklopu večmesečnega projekta Novinarskega krožka Meja notri - znotraj meje.

»Kaj je boljšega kot premagovanje mej prav z glasbo,« je dejal predsednik krožka Pierluigi Sabatti, preden je besedo predal Nicoletti Cavalieri, podpredsednici ESYO. Ta je razložila, da društvo že ves čas podpira aktivnosti evropskega mladinskega orkestra, ki ga sestavljajo mladi med 11. in 19. letom. Ti se med seboj ne poznajo, ko pridejo v orkester, a je prav to čar izkušnje. ESYO je lahko po njenem mnenju pomembno orodje pri evropski integraciji. »Ko pridejo, so mladi prepričani ambasadorji svojih držav, a jim ob koncu te izkušnje ostane močan evropski odtis,« je prepričana Cavalieri.

Glavno besedo ob predstavitvi delovanja v naslednjih petih letih, ko bo orkester nastopil v vseh evropskih prestolnicah kulture, pa je imel pobudnik in dirigent mladinskega orkestra Igor Coretti Kuret. Mladi, ki prestanejo avdicije, se na koncerte pripravljajo tri intenzivne tedne, pet dni imajo na razpolago, da se naučijo glasbo, nato pa jo še tri dni vadijo v skupini. Izpopolnjujejo se pod mentorstvom priznanih glasbenikov, med katerimi je več takih, ki so pred časom igrali v orkestru.

Po dveh letih prisilnega premora bodo letos ponovno zagnali orkester, ki bo izvajal Mozartove in Tartinijeve skladbe.