Mlado življenje ugasnilo v Istri

V puljski bolnišnici je preminil devetnajstletni Jakob Bitežnik, doma iz Repna, ki se je v noči med 20. in 21. avgustom ponesrečil v neki hiši blizu Poreča. Žalostno vest je potrdil deželni sedež RAI, kjer je kot novinarka zaposlena njegova mati. Mladenič je na Hrvaškem preživljal počitnice s prijatelji, ko je s stopnic, ob katerih ni ograje, padel z višine okoli treh metrov in si hudo poškodoval glavo. Reševalci so ga prepeljali v Pulj, kjer je deset dni ležal v umetni komi, a je naposled podlegel posledicam.