Mladoletnega sina ob navodilih telefonske operaterke rešil pred zadušitvijo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Trstu, kjer se je na domu dušil mladoletnik, potem ko je pogoltnil tableto. Oče je takoj, ko je opazil, da sin ne more več dihati, poklical na interventno telefonsko številko 112. Operaterka, sicer bolničarka, mu je nudila takojšnja navodila, kako naj izvede Heimlichov prijem oz. ukrep prve pomoči, ki lahko pri grozeči zadušitvi zaradi zapore dihalne poti s tujkom reši življenje. Ob navodilih sogovornice je oče sinu stisnil trebuh in uspel sprostiti dihala, pri čemer mu je tako rešil življenje. Ob prihodu reševalcev, ki so sicer prispeli v le nekaj minutah, je deček že samostojno dihal.