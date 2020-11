Mladoletnik razpečeval mamila v Ljudskem vrtu

Lokalni policisti so zaradi razpečevanja mamil ovadili mladoletnika. Marihuano je prodajal v Ljudskem vrtu in njegovi okolici. Izsledili so ga po rednem opazovanju, potem ko se je nanje obrnila mati nekega najstnika, ki ga je na domu obšla slabost. Omotičen in vidno trpeč je obležal na postelji, kar je pripisal zaužitju alkohola. Ker se njegovo zdravstveno stanje niti naslednji dan ni izboljšalo, ga je peljala k zdravniku, slednji pa je ugotovil, da je mladostnik zaužil mamila.

Ženska je o dogodku obvestila lokalne policiste, ki jim je tudi povedala, da sin redno obiskuje Ljudski vrt. Območje so tako začeli redno opazovati in naposled so izsledili razpečevalca. Mladoletnika so lokalni policisti ovadili tožilstvu pri sodišču za mladoletne.