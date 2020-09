Včeraj zvečer je v Medjevasi mladoletnik iz še nepojasnjenih vzrokov padel s konja in se huje poškodoval. Reševalci, ki so klic prejeli ob 19.40, so na prizorišče prihiteli z reševalnim in zdravstvenim vozilom. Otroka, ki je utrpel poškodbe kolka in medenice, so prepeljali v otroško bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.