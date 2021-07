Mladostnika sta se v temi izgubila v Glinščici

Dva mladostnika, brata iz Catanie, sta se pozno sinoči izgubila v Glinščici. Na pohod po kolesarski stezi Giordano Cottur sta se od Sv. Jakoba odpravila okrog 18. ure, z namenom, da bi si ogledala Glinščico in dosegla tamkajšnji slap. Bila sta brez primerne opreme za temo, razpolagala sta le s svetilkama na telefonih. Ob 22.30 sta se v temi izgubila in poklicala na pomoč na enotno številko za klice v sili 118.

Reševalci so ju našli na stezi št. 25 v bližini obeležja Comici, na stezi za v Slovenijo. Mladostnika sta del svoje poti celo preplezala, toda večerni mrak ju je nato ustavil in nista vedela, kako naprej. Reševalci gorske reševalne službe in gasilci so ju dosegli peš ter ju nato varno pospremili do koče Premuda. Reševalna akcija se je uspešno zaključila ob 23.30.