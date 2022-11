»Mnoge ženske so se prepoznale v Mahsi Amini«

Enostavnega odgovora o tem, kdo so in kako živijo iranske ženske in dekleta, ki skoraj dva meseca protestirajo proti teokratskemu režimu, ni. Novinarka in univerzitetna profesorica Farian Sabahi se jim od nekdaj posveča tako v prispevkih za italijanske časopise Corriere della sera, Manifesto in La Stampa kot za radijski program RAI in perzijsko postajo britanske BBC. Poučuje na univerzah v Italiji in po svetu. Po očetu Iranka, po materi Italijanka, zgodovino Irana in protislovja njegove prestolnice Teheran je opisala v številnih člankih in delih. Knjigo je posvetila tudi svoji osebni življenjski »perzijski zgodbi med dvema državama in tremi veroizpovedmi«.

Marsikaj o tem bo povedala jutri (v nedeljo) ob 11. uri na srečanju v gledališču Miela. Z njo se bosta pogovarjala predsednik zadruge Bonawentura Enzo D’Antona in novinarka Fabiana Martini. Pred njenim tržaškim obiskom smo ji še sami postavili nekaj vprašanj.

Pisal se je 16. september, ko je širšo javnost pretresla vest, da je Mahsa Amini umrla med policijskim pridržanjem. Pripadniki moralne policije so 22-letno kurdsko dekle aretirali zaradi nepravilnega nošenja naglavne rute in jo brutalno pretepli, vse obtožbe so do danes zanikali. Zakaj je ravno njena smrt imela tako moč, da je ljudi množično priklicala na ulice?

V njenem trpljenju in tistem njene družine so se lahko poistovetili številni posamezniki. Ni šlo namreč za bogato meščansko dekle iz Teherana, temveč za dekle s podeželja. Mnoge ženske so se prepoznale v njej.

Ne gre pa samo za osvoboditev od naglavne rute, hidžaba. Iran pretresa hujša gospodarska in družbena kriza. Doslej naj bi zaradi krvavega zatiranja protestov umrlo več kot 300 ljudi. Kateri so glavni razlogi, da protestniki kljub temu nočejo kloniti?

Na shodih se prepletajo številne zahteve. Od ukinitve zelo strogih pravil glede nošenja naglavne rute do iskanja boljših rešitev za zajezitev visoke inflacije ter želje po koncu režima. K temu je treba dodati še zahteve narodnih in verskih manjšin v Kurdistanu (na zahodu države) ter Sistanu in Beludžistanu (na jugovzhodu). Na ulicah protestirajo pripadniki različnih družbenih slojev in generacij.