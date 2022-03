Kljub temu, da se od 1. aprila obeta omilitev ukrepov proti širjenju okužb koronavirusa, se je na tržaških ulicah ponovno zbralo veliko število ljudi, ki protestirajo proti covidnemu potrdilu in tudi proti vojni.

Protestniki, ki so se podali po tržaških ulicah, so ves čas ponavljali geslo »ne vojni ne covidnemu potrdilu« in »vsi smo dezerterji«. Na današnjem protestu uporabljajo tudi dimne bombe.