Množični pogin velikih leščurjev v Tržaškem zalivu

Populacija velikega leščurja (Pinna nobilis) v Tržaškem zalivu se naglo krči. Po podatkih miramarskega morskega rezervata WWF je med Miljami in Sesljanom poginilo že kakih 60-70 odstotkov te največje sredozemske morske školjke, povzročitelj tega množičnega pogina pa je zajedavec vrste Haplosporidium pinnae. Gre za parazita, ki se je pojavil leta 2016 ob obalah Španije, od takrat pa pustoši po Sredozemlju, kjer je v nekaterih primerih povzročil popolno uničenje populacij te velike školjke.

Veliki leščur meri od pol metra do metra dolžine, s svojim koničastim delom pa se trdno zasidra v peščeno ali blatno morsko dno in na zunaj štrli s svojim ošiljenim delom. V vodah Tržaškega zaliva je število takih školjk tudi 20-krat višje od povprečja v Sredozemlju, vendar je očitno njegov ubijalec prišel tudi do naših voda, potem ko se je bil lani poleti že pojavil ob hrvaški obali blizu Zadra, leto prej pa ob obalah Jonskega morja. Do prvega pogina je prišlo novembra lani pri Barkovljah, raziskave, ki so jih opravili v laboratoriju za uporabno in primerjalno genomiko Oddelka za vede o življenju Univerze v Trstu, pa so pokazale, da gre za ubijalskega zajedavca. Z delom je takoj začela reševalna ekipa tehnikov in znanstvenikov, miramarski rezervat pa je obvestil lani nastalo t.i. jadransko alarmno skupino, ki pripravlja akcijski načrt. Gre za t.i. projekt Restorfan, ki predvideva preverjanje možnosti o uporabi mladih primerkov školjke oz. zdravih in na zajedavca odpornih populacij za ponovno naselitev morskega dna. Vendar bo to zahtevalo tudi posebne namenske finančne dotacije, brez katerih reševanje velikega leščurja ne bo mogoče, pravijo pri miramarskem morskem rezervatu.