Ob pričakovanem vplivu hladne vremenske fronte, ki je dosegla alpsko območje, tudi v Tržaškem zalivu v popoldanskih urah nastajajo nevihte. Naliv je med drugim priskočil na pomoč tudi gasilcem v Sesljanu in Devinu, kjer se je v opoldanskih urah vnel močan požar. Dež gasi požarišča. Stanje se izboljšuje, so za Primorski dnevnik ob 16.30 potrdili gasilci, in to bodisi zaradi dežja kot zaradi zelo številčnega posredovanja gasilskih ekip.