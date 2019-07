Močan veter lomil veje in podiral drevesa

Izrazit nevihtni oblak je sinoči malo pred 21. uro od zahoda dosegel Trst in povzročil večminutno neurje. Pojavljale so se močne nevihte z nalivi, prehodno je tudi zapihal močan veter, ni izključeno, da je ponekod šlo za zračni vrtinec. Posledice, ki jih je za seboj pustil močan veter, so namreč nesorazmerne z razmeroma nizko namerjeno hitrostjo, ki so jo zabeležili anemometri, in sicer le okrog kakih 40 km/h.

Nevihtni oblak je bil najbolj silovit v zahodnih predelih tržaške pokrajine, manj pa v mestnem središču mesta ter v vzhodnih predelih.

Zlomljene veje so bile sicer videti malo povsod na Tržaškem, najhuje pa je bilo na obalni cesti, kjer je veter podrl tudi nekaj dreves.

Gasilci so opravili kakih 30 posegov, zlasti na obalni cesti zaradi odstranjevanja zlomljenih vej in podrtih dreves. Poročajo pa tudi o podrtih drogovih, poškodbah streh in o škodi zaradi poplav. Med drugim so gasilci na morju tudi reševali plovilo, ki se je zaradi nenadnega poslabšanja znašlo v težavah.