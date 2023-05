Močna burja povzroča težave

V Tržaškem zalivu in v širši okolici je danes po pričakovanjih zapihala močna burja. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je njen najmočnejši sunek namerila ob 6. uri zjutraj, in sicer kar 116 km/h, njeni sunki pa so do 11. ure vseskozi presegali hitrost 100 km/h. Gasilci imajo polne roke dela zaradi odstranjevanja vej in predmetov, zaradi odprtih oken, grozečih gradbenih odrov in padajočega ometa ter drugih običajnih posredovanj v tovrstnih vremenskih razmerah. Iz devinsko-nabrežinske občine poročajo o podrtih vejah in drevesih.

Občina Trst sporoča, da bodo danes, 16. maja, in vse dokler ne bo močna burja ponehala, mestni vrtovi in parki zaprti. Obstaja namreč nevarnost, da bi burja podrla kako vejo ali celo drevo. Zaprti so Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema je vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki ostaja danes odprt.