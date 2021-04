Močne padavine, burja in ohladitev na Tržaškem (video)

Ob prehodu izrazite vremenske fronte so se na Tržaškem ponoči pojavljale močne padavine in je zapihala močna burja, živo srebro pa se je občutno spuščalo. Najmočnejši sunki burje so dosegli hitrost 98 km/h, temperatura se je na Kraški planoti spustila pod 4 stopinje Celzija, ob morju do 7 stopinj Celzija.

Količine dežja so bile občutne. Reke in manjši vodotoki so porasli. Dogajanje Na Jami v Boljuncu je v objektiv zaobjel Walter Fortarel.