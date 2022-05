Močnejša poka ponoči prebudila prebivalce Kopra

Koprski policisti so danes ponoči ob 3.30 prejeli več klicev o možni eksploziji na Župančičevi ulici v Kopru. Prebivalci mestnega jedra se danes že vse jutro sprašujejo, kaj se je dogajalo, poročajo Primorske novice.

Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v Župančičevi ulici odvrgel dve močnejši pirotehnični sredstvi, pri čemer sta bila poškodovana osebni avtomobil mercedes in fasada ene od bližnjih stavb. Policisti okoliščine še preiskujejo. Po končani preiskavi bo podana kazenska ovadba, so sporočili.