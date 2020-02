Letošnji 19. modni natečaj za mlade oblikovalce ITS (Internationa Talent Support) bo v znamenju odgovorne kreativnosti in priprav na selitev bogatega modnega arhiva v poslopje fundacije CRTrieste v Ul. Cassa di Risparmio. Zbirka, ki šteje 18 tisoč portfeljev, več kot 220 oblek, kakih 200 kosov nakita ali drugih modnih dodatkov in okoli 700 fotografij, se bo v nove prostore preselila julija leta 2021, ko bodo obeležili 20. letnico modnega natečaja. V prihodnjih tednih pa bodo stekle konkretne priprave na selitev.

Več o tej je na včerajšnjem srečanju z novinarji povedala ustanoviteljica ITS-a Barbara Franchin, ki je spomnila, da bodo v poslopju, kjer je bil nekoč sedež banke Unicredit, uredili večnamenske prostore, v katerih bodo obiskovalci lahko občudovali vse kreacije, ki so se v arhivu zbrale v zadnjih dvajsetih letih, fotografije vseh finalistov, na ogled bo tudi dokumentarni film o modnem natečaju, ki je ime Trsta ponesel v širni svet.