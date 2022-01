Molk in črn dim desnosredinske koalicije

Iz dimnika občinske hiše v Nabrežini se še naprej vije črn dim, kakor tisti, ki se spušča iz Sikstinske kapele, ko še niso izvolili novega papeža. Težka pogajanja v devinsko-nabrežinski desnosredinski koaliciji se nadaljujejo, pravih novosti pa še ni. Katerokoli uradno odločitev so prestavili na prihodnji teden. Pri pogovorih pa še naprej vztrajajo tudi vodilni politiki sekretariatov strank. Danes dopoldne so se sestali vodja stranke Naprej Italija, poslanka Sandra Savino, pokrajinski šef Bratov Italije Claudio Giacomelli in član deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, Ligaš Pierpaolo Roberti. Ob njih pa še glavni junaki celotne zgodbe, se pravi devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, občinski odbornik za turizem, okolje in kmetijstvo Massimo Romita (Alleanza per Duino Aurisina) in dolgoletni župan ter sedanji občinski svetnik Giorgio Ret (Lista Ret).

Nihče noče preveč razkriti, obratno. O vsebini srečanj vlada popoln molk, nihče ne pove ničesar. Katerokoli razplet pa bodo posredovali izključno sekretarji strank. Na desnosredinski devinsko-nabrežinski fronti je dokončno počilo sredi novembra. Romita je s svojo svetniško skupino, v kateri trenutno sedi največ svetnikov, postavil ultimat županji in zahteval večji vpliv. Trenja so – sicer v tišji obliki – bila na dlani že več mesecev pred tem.