Alejandra Augusta Stephana Merana, ki je v petek zvečer z več streli umoril policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega, so iz katinarske bolnišnice preselili v tržaški zapor, kjer mu bodo — tako kot ostalim zapornikom — še naprej nudili zdravstveno oskrbo. Iz tržaške bolnišnice so med drugim sporočili, da je zdravstveno stanje Cristiana Resminija, policista, ki ga je Meran v petek ranil in je uspešno prestal kirurški poseg, stabilno.