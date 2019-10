Morilec je bil v Nemčiji hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici

Alejandra Augusta Stephana Merana, morilca dveh policistov na tržaški kvesturi, so pred leti, ko je živel v Nemčiji, zaradi kraje vozila obravnavale nemške oblasti, hospitaliziran pa je bil v neki psihiatrični bolnišnici. Tržaški preiskovalci pri nemških organih poleg tega preverjajo, ali je bil tam kdaj v stiku z organiziranim kriminalom. Meran je medtem v priporu vseskozi pod budnim očesom paznikov; nadzorujejo ga vseh 24 ur, ker obstaja nevarnost, da bi si za rešetkami vzel življenje.

Namestnica direktorja tržaškega oddelka za duševno zdravje Elisabetta Pascolo Fabrici je včeraj za deželni italijanski radijski dnevnik Rai potrdila, da se je Meranova mati v petek zjutraj – nekaj ur pred tragedijo – obrnila na zdravstveno podjetje, ker naj bi imel sin zadnje dni hude težave. S starejšim sinom Carlyslom sta se odpravila v glavno bolnišnico, ko sta ugotovila, da je Alejandro zjutraj ukradel moped. Fabricijeva je včeraj povedala, da naj bi moškega pred leti v Nemčiji začasno hospitalizirali v neki psihiatrični bolnišnici, in sicer po tatvini. Mladi Meran naj bi namreč ukradel avtomobil, s katerim se je menda hotel odpeljati na letališče, da bi odpotoval v rodno Dominikansko republiko. Nemška policija ga je prijela, zatem pa predala zdravstveni ustanovi. Njegova mati in brat sta v petek, skratka, poklicala na pomoč, ker naj bi se zgodba v Trstu nekako ponavljala. Potem so družino obiskali policisti in jo pospremili na kvesturo – kjer se je zelo slabo končalo.