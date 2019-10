Morilec naj bi »slišal glasove«

Alejandro Augusto Stephan Meran naj bi po besedah njegove matere Betanie »slišal glasove«, kar je še en dokaz o morilčevem psihično labilnem stanju. Prav na predvečer tragedije na kvesturi, kjer je s streli ubil policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega ter ranil njunega kolego, naj bi imel težave s spanjem, saj naj bi ga preganjali t.i. »glasovi«, ki naj bi ga hoteli ubiti. Čeprav ga je mati skušala pomiriti, ni pomagalo, zaradi svojih psihičnih težav pa se je po njenih besedah pred prihodom v Italijo zdravil v Nemčiji. Drugače je tudi sama mati prisostvovala streljanju na kvesturi, kamor se je bila pripeljala z avtomobilom, a ji ni uspelo izstopiti, ko so se zaslišali streli in so jo prisotni pozvali, naj se skloni: »Slišala sem svojega sina kričati in videla policijo in sirene ter slišala strele,« je po poročanju agencije Ansa dejala Meranova mati, ki je družini umrlih policistov prosila odpuščanja.

Drugače so Merana obtožili večkratnega uboja in tudi poskusa uboja stražarja na kvesturi, preiskovalci pa so zahtevali pripor, saj menijo, da obstaja nevarnost pobega in ponovitve kaznivega dejanja. Morilec se trenutno nahaja na oddelku za urgentno medicino v katinarski bolnišnici, zanj so odredili farmakološko terapijo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in ni v smrtni nevarnosti, seveda pa ga stražijo pripadniki sil javnega reda.

V katinarski bolnišnici se nahaja tudi policist Cristiano Resmini, ki je bil med petkovim streljanjem ranjen v levo roko. Kot so sporočili iz tiskovnega urada tržaškega zdravstvenega podjetja, je prestal kirurški poseg in je trenutno hospitaliziran na oddelku za ortopedijo, njegovo zdravstveno stanje pa je dobro.