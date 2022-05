Morja se segrevajo tudi v globini

Čeprav se tega ne zavedamo, nam bo morje vrnilo milo za drago. Oceani namreč absorbirajo 90 odstotkov vročine, ki jo povzroča globalno segrevanje in tako uravnavajo temperaturo. A višje morske temperature vplivajo na morski ekosistem. Tako je dejal Alessandro Giannì, vodja kampanj pri Greenpeace Italia na krovu ladje Rainbow Warrior, ki je te dni usidrana pred tržaškim mestnim nabrežjem. Na njej so organizirali novinarsko konferenco, da bi predstavili rezultate drugega letnega poročila projekta Mare caldo (Vroče morje), v katerem sodelujejo tudi z Miramarskim morskim rezervatom in raziskovalci Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS).

Hettie Geenen, kapitanka ladje Rainbow Warrior, je razložila, da je to njihova zadnja postojanka v Italiji. Posadko sestavlja 16 ljudi 15 različnih narodnosti s petih celin. Svojo pot ob italijanski obali so začeli v Siracusi, nadaljevali v Benetkah in pri izlivu reke Pad, kjer so opazovali delfine in morske želve, nato so se vrnili v Benetke in pot zaključili v Trstu.

Annalisa Azzola z univerze v Genovi, ki je znanstveni partner projekta Vroče morje, je dejala, da že dolgo vemo, kaj se dogaja na površini morja, a do sedaj še ni bilo veliko raziskav, ki bi se ukvarjale s tem, kako segrevanje morske površine vpliva na globlje morske habitate. S tem projektom pa so analizirali temperaturo morja do 40 metrov globine. Zaradi višanja temperatur tudi v morskih življenjskih okoljih se vanj naselijo tujerodne vrste ali take, ki so ponavadi bivale bolj južno. V sklopu projekta lahko podatke primerjajo tudi s Francijo in Španijo, poleg tega pa se Azzoli zdi tudi pomembno, da imajo toliko območij za študij. Pri projektu namreč sodeluje deset morskih rezervatov iz Italije in otok Elba.