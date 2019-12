Morje ponekod spet poplavlja. Civilna zaščita iz Milj sporoča, da je zaradi visokega plimovanja zaprt dobršen del mestnega jedra. Na delu so prostovoljci civilne zaščite in gasilci. Plimovanje je visoko tudi v Trstu, kjer so bile posledice za zdaj manjše in ne poročajo o večjih težavah.

Stanje se bo v prihodnjih urah postopno izboljšalo.