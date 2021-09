Morje pripovedi na 53. Barcolani

Barcolana že veliko let ni le športni dogodek. Organizatorji najbolj živahnih jesenskih dni v Trstu so si namreč pred tremi leti zamislili paralelni mednarodni dogodek, literarni festival Un mare di racconti, ki bo letos zaživel v dvorani Lutazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča.

Med 4. in 9. oktobrom bo na sporedu kar 16 srečanj z domačimi in tujimi pisatelji, znanimi imeni sodobne književnosti.

»Morje v Tržaškem zalivu je človeku prijazno, mirno in gostoljubno. Je sestavni del vsakdanjega življenja Tržačank in Tržačanov, z njim so povezani, a ne le samo zaradi športa,« je včeraj predsednik Barcolane Mitja Gialuz uvedel predstavitveno srečanje literarnega festivala. »Prepleta se v besedah številnih avtorjev, ki se mu s fotografijo, stripi in pripovedi poklonijo.«

Umetniški vodja festivala je tudi letos novinar in pisatelj Alessandro Mezzena Lona, ki je na dopoldanskem srečanju predstavil bogat program, na čelu katerega je v ponedeljek, 4. oktobra, predstavitev angleškega izvoda zbirke Barcolana, un mare di racconti (Barcolana, the largest sailing race in the world), ki je izšla pri založbi Harper&Collins.

Večere bodo obiskali znani pisatelji mednarodnega, med katerimi Paolio Rumiz, Bjorn Larsson, Siri Jacobsen in domači Corrado Premuda.

