Morje spet zalilo Trst in Milje (foto)

Po pričakovanjih je morje zjutraj ob novem visokem plimovanju spet začelo poplavljati Trst in Milje, drugič oziroma tretjič v tem tednu, potem ko smo o vremenski ujmi že poročali v torek zvečer in sredo. Morska gladina je danes zjutraj spet začela naraščati, tako da je že poplavila Pomol audace, nekaj več vode pa beležijo v Miljah. Plimovanje je bilo sicer danes manj izrazito kot v prejšnjih dneh.

Plovila v Velikem kanalu so spet delno »parkirana« na pločniku (ANSA)

Pred napovedanim plimovanjem so se med drugim pripravili tudi v Izoli in Piranu, kjer so npr. v sami piranski občini razdelili več kot 2000 protipoplavnih vreč, tudi zaradi tega pa pristojnim službam nikjer ni bilo treva intervenirati.