Morske analize opravila jadralna drona

V Tržaškem zalivu se je pred desetimi dnevi zaključila mednarodna misija Atl2Med, ki sta jo opravila dva avtonomna jadralna brezpilotna motorja (drona) – v 274 dneh sta preplula razdaljo med Atlantskim oceanom in Sredozemskim morjem, med katero sta opravljala visoko kakovostno oceansko opazovanje.

Jadralna brezpilotna motorja oz. saildrona sta 7 metrov dolgi in 5 metrov visoki plovili na vetrni pogon, ki sta lahko avtonomno plula med vnaprej določenimi točkami seveda pod nadzorom satelitsko povezanega človeškega »pilota«. Med plovbo sta s pomočjo nameščenih meteoroloških in oceanografskih senzorjev na sončno energijo zbirala podatke o morski vodi, in sicer o njeni slanosti in temperaturi ter sposobnosti absorpcije ogljikovega dioksida CO2. Cilj misije je bil namreč analiza vplivov podnebnih sprememb na morje.

Odplula sta s Kanarskih otokov in po 27 tisoč kilometrih dospela v Trst. Da gre za izredno raziskovalno sredstvo za bodočo oceanografijo, je ocenila raziskovalka pri OGS Vanessa Cardin, saj so visoko kakovostna tehnološka in ekološka vozila oz. plovila, ki se premikajo po zaslugi vetra in sonca.