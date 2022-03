Morski klobuki spet množično v Tržaškem zalivu (foto)

V preteklih dneh in tednih so se na morju pred tržaško in miljsko obalo že pojavljale posamezne meduze, mnoge so ob jugozahodnih morskih tokovih in izrazitih osekah nasedle na obali, kjer so poginile in se izsušile. V Miljah pri Lazaretu se je v minulih dneh zaradi številnih naplavljenih meduz ob morju sproščal poseben vonj. Pojav je v zadnjih dneh postal veliko bolj opazen, saj se je njihova prisotnost občutno zgostila. Podobno kot pred približno letom dni - lani smo o njih pisali 5. aprila - se pred tržaškim mestnim nabrežjem v morju kopičijo morski klobuki (latinsko ime Rhizostoma pulmo), ki sicer niso posebno pekoči in niti za človeka nevarni. Morski biologi menijo, da gre za posledico posebne usmeritve morskih tokov. O povečanem številu meduz poročajo tudi na slovenski obali.