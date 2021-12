Malo pred poldnevom se je na Trgu Garibaldi moški okrog 50 let spotaknil v pločnik in padel ter nato obležal na tleh. Na pomoč so mu prvi priskočili policisti in karabinjerji, na kraju so reševalci službe 118. Kaže, da je pri padcu udaril z glavo in da je njegovo zdravstveno stanje resno. Reševalno vozilo službe 118, ki so ga poklicali karabinjerji, je prispelo na kraj šele 25 minut po nesreči.