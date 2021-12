Mostova pri kanalu bodo porušili in zgradili na novo

Na oddelku za infrastrukturo so se tik pred zaključkom starega leta odločili, da dveh mostov pred kanalom ne bodo sanirali z vzdrževalnimi deli, ampak da ju bodo porušili in na novo zgradili. Študijo o izvedljivosti so poverili videmskemu inženirju Enricu Beltrameju, ki bo pripravil oceno zmožnosti izvedbe ideje. Predvidoma do konca januarja bo moral zbrati podatke o tem, v kakšni meri bo predlagana rešitev rešila problem dotrajanih struktur, predstaviti bo moral tudi oceno stroškov izvedbe.

Ta korak predstavlja velik zasuk, saj bodo namesto obnove mostov, ki je bila sprva predvidena in kateri so namenili malo manj kot pol milijona evrov, postavili novo železno strukturo. Do zasuka je prišlo tudi pri vodenju del. Nad njimi bo po novem bedel direktor oddelka za vzdrževanje cest Andrea De Walderstein, ki je nasledil vodjo kompleksnih programov pri oddelku za infrastrukturna dela Luigija Fantinija. De Walderstein nam je pojasnil, da so se za novo strategijo odločili, ker so ocenili, da prvotni načrt, po katerem bi v kanalu po znižanju nivoja vode postavili delavske odre, s katerih bi delavci od spodaj popravljali dotrajana mostova, ni izvedljiv. »Po več neuspelih poskusih sanacije smo se odločili, da je bolj smiselno dotrajana mostova na novo zgraditi. Seveda bodo stroški višji, a na dolgi rok bo investicija poplačana. Mostove bi bilo treba vzdrževati vsakih pet let, po postavitvi novih pa bomo lahko brezskrbni več deset let,« je povedal sogovornik, ki je na prvo oko ocenil, da bi lahko naložba stala približno dva milijona evrov. Dela pa naj bi potekala najmanj osem mesecev.