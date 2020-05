Na Reški cesti je okrog 11. ure 72-letni motorist trčil iz še nepojasnjenih vzrokov v zabojnik za opadke. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so mu nudili prvo pomoč in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov. Na kraj so prihiteli tudi lokalni policisti, ki so uravnavali promet. Nastajali so krajši zastoji.