Motorista odbilo 15 metrov v gozdnato pobočje

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so malo pred 8. uro posredovali na Cesti za Opčine, kjer je motorist izgubil nadzor nad težkim motorjem in trčil v varnostno ograjo, pri čemer ga je odbilo s ceste kakih petnajst metrov v gozdnato pobočje. Zletel je mimo dveh cestnih znakov in ob drevesih ter nazadnje obležal na brežini. Utrpel je več poškodb in udarcev, kljub temu pa je bil pri zavesti. Imel je veliko srečo, saj bi bile posledice še občutno hujše, če se ne bi uspel izogniti vsem omenjenim oviram.

Nesreči je verjetno botrovala tudi hitrost, kaže pa, da je prišlo do zdrsa zaradi morebitnega ledu na cesti. Reševalci, ki so na kraj prispeli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so mu na kraju nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, gorski reševalci in lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.