Motorista po trčenju vrglo osem metrov stran

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj dopoldne posredovali v Drevoredu Campi Elisi, kjer sta pri križišču z Ulico Fiamme Gialle trčila avtomobil in motor. 35-letnega motorista je vrglo osem metrov stran, kjer je obležal na cestišču. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli na srečo z lažjimi poškodbami. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in so urejali promet ter gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.