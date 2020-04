Mreža prostovoljcev za pomoč družinam

Tržaška občinska uprava je včeraj predstavila novo pobudo pred nedavnim ustanovljenega občinskega odborništva za prostovoljstvo, katere namen je nuditi pomoč in usklajevati razne pobude za ljudi, ki so v stiski v tem obdobju omejitev za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Cilj občinske uprave je usklajevati delo številnih združenj prostovoljcev, škofij in drugih subjektov, ki že od nekdaj pomagajo šibkejšim, obenem pa je pozvala vse, ki nudijo v ta namen prispevke, naj jih posredujejo na temu namenjenemu tekoči račun, ki ga je odprla Občina Trst pri banki Unicredit.

Novi projekt občinske uprave je predstavil pristojni občinski odbornik Lorenzo Giorgi ob udeležbi deželnega koordinatorja združenja Fareambiente Giorgia Cecca in vodje pristojne občinske službe Luigija Leonardija. Namen občinske uprave je pod geslom Volontariamente CondiVID19amo (gre za besedno igro, ki vključuje virus covid-19 in pomeni »prostovoljno delimo«) je pozvati vsa združenja prostovoljcev, župnije idr., da se vključijo v mrežo prostovoljcev za pomoč tržaškim prebivalcem. Giorgi je razložil, da so mnogi občani, ki doslej k sreči niso imeli večjih težav, kar naenkrat v stiski in jim morda tudi primanjkuje denar za hrano. Ti ljudje, ki v glavnem niso na seznamu občinske socialne službe, navadno niso seznanjeni s storitvami, ki jih nudijo ta služba in organizacije prostovoljcev, morebiti pa je zanje tudi nerodno prositi za pomoč.

Občinska uprava se je zato odločila, da sestavi in skuša nato voditi mrežo združenj in drugih organizacij, ki lahko npr. pripeljejo hrano ali zdravila na dom. Občina bo s to pobudo ustrezno seznanjala občane prek medijev in socialnih omrežij, za združenja, ki nameravajo sodelovati, pa so ustanovili naslov elektronske pošte volontariamente@comune.trieste.it. Giorgi je tudi povabil družbe, posameznike in podjetja, ki nameravajo posredovati solidarnostne donacije, da se poslužujejo temu namenjenega tekočega računa pri banki Unicredit (Iban: IT 44 S 02008 02230 000001170836, Bic/Swift: UNCRITM10PA), na katerega sta že prilila milijon evrov iz Dežele FJK in pol milijona evrov iz družbe Allianz. Zbrani denar bodo uporabili za nakup hrane in zdravil za potrebne družine.

Pomen solidarnosti in mreženja med združenji ter še zlasti donacij je v imenu združenja Fareambiente poudaril tudi Cecco, ki je pozval, naj vsakdo prispeva nekaj denarja na navedeni tekoči račun občinske uprave. Združenje Fareambiente je poleg tega za informacije tudi odprlo nov naslov elektronske pošte triestefabene@gmail.com.