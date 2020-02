Mucki »neznane« Marie Lupieri

Kar je bila Gertrude Stein za Pariz, to je bila Maria Lupieri za Trst, je rekel pesnik Carolus Cergoly. Danes je njeno ime širši javnosti dokaj neznano, a ne zato, ker njeno delo ne bi zaslužilo pozornosti. Raziskovalec in filolog Roberto Benedetti si zato prizadeva za ovrednotenje dediščine Marie Lupieri. Nedavno je pri furlanski založbi Olmis izšla njena slikanica Gri-gri e il paese dei gatti pescatori (Gri-gri v vasi ribiških mačkov), zgodba o sivem mucku, ki ga ostali, črni mački diskriminirajo zaradi njegove drugačnosti, nikakor ni samo za otroke. »Pripoved o vrstniškem nasilju, predsodkih, rasizmu in nezmožnosti soočanja s tistim, kar se razlikuje od večine,« pove Benedetti.

Drugačnost je nasploh bila tematika, ki je Mario Lupieri močno pritegovala. »To med drugim tudi zaradi osebne izkušnje, saj je bila kot ženska precej močne postave in se je zaradi tega razlikovala od večine. Vnuka sta jo klicala ziotta, drugi slikarji so ji pravili Maria fagotto,« pove Benedetti. »Bila je inteligentna, radovedna ženska. Umetnica, pisateljica ... Mislim, da je najboljša definicija zanjo – intelektualka.«

V poštnem muzeju je do konca marca na ogled filatelistična razstava Gattobolli o mačkah na znamkah s celega sveta; ogledati si jo je mogoče od ponedeljka do petka med 9. in 12.30. Na razstavi so kotiček rezervirali tudi za mačje risbe Marie Lupieri. O njej – in njenih mačkah – bo danes ob 17.30 spregovoril Roberto Benedetti v tržaškem poštnem in telegrafskem muzeju.