Mural za Nadio Toffa

Mural za prezgodaj preminulo štiridesetletno voditeljico Nadio Toffa, ki jo je televizijska oddaja Le Iene večkrat ponesla v Trst in je tu, potem ko so jo 2. decembra 2017 hospitalizirali zaradi hude slabosti, širši javnosti razkrila, da trpi za rakom. Svetniško pobudo v to smer sta vložila tržaška občinska svetnika iz vrst stranke Forza Italia Michele Babuder in Alberto Polacco. Ta jo je v petek v tržaški mestni palači tudi predstavil kolegom prve občinske komisije za kulturo, vzgojno-rekreacijske dejavnosti in mladinsko politiko.

»Večkrat je s posebno občutljivostjo izrazila pozornost in posluh do tukajšnje realnosti. Opozarjala je med drugim tudi na težave škedenjske železarne in samega Škednja, ki je v teh letih marsikaj izgubil. Lepo bi bilo torej, da bi zidna poslikava zaživela ravno v tej mestni četrti. Morda tam kjer je nekoč stal kino ali pa na tamkajšnjem parkirišču,« je razložil Babuder. Čeprav je njeno življenje prezgodaj usahnilo 13. avgusta lani, njeno ime ostaja med drugim nerazdružljivo povezano z bojem proti tej težki bolezni, je še poudaril.