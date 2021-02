Muzej Revoltella bogatejši za deset Stultusovih del

Muzej sodobne umetnosti Revoltella bo v kratkem bogatejši za deset umetniških slik tržaškega umetnika Dyalme Stultusa (1901 - 1977), ki je prvo polovico svojega življenja preživel v Trstu, drugo pa v Toskani. Slike, med katerimi prevladujejo pejsaži in ženski akti, bodo muzeju podarile Selma, Marina in Nada Stultus, hčerke pokojnega, ki z donacijami ohranjajo spomin na očetovo ustvarjalnost.

Podrobnosti donacije so danes predstavili v muzeju Revoltella, dogodka pa se je udeležil tudi umetniški kritik Vittorio Sgarbi, ki je v fokus postavil bogato Stultusovo likovno produkcijo in jo primerjal z deli drugih pomembnih tržaških umetnikov. Srečanje je uvedel pristojni za kulturo v tržaški občinski upravi Giorgio Rossi, ki se je na daljavo povezal tudi z donatorkama, Selmo in Nado. Hčerki pokojnega umetnika sta utemeljili, zakaj sta se odločili obogatiti umetniški fond muzeja Revoltella. Kot sta povedali,se je njun oče, kljub temu, da se je leta 1941 preselil v Firence, vedno rad spominjal svojega rojstnega mesta. To mu je dalo veliko, saj je po zaslugi Občine Trst dobil štipendijo, s katero se je lahko odločil za študij umetnosti na beneški akademiji, sta povedali hčerki.