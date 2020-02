Muzeji marljivo rastejo: prvi Grad sv. Justa, druga Rižarna

Tržaška občina je predstavila podatke obiskov mestnih muzejev, razstav in knjižnic v letu 2019. »Pa poglejmo, kako se je v preteklem letu odrezalo “podjetje kutura”,« je začel občinski odbornik za kulturo in turizem Giorgio Rossi.

Globalno gledano je obračun obiskov mestnih muzejev in knjižnic pozitiven, saj je skupno število obiskovalcev naraslo za skoraj 16 %; najvišjo, več kot 30-odstotno rast so zabeležile knjižnice (312.255 obiskov), znanstveni in drugi muzeji so dosegli skoraj 11-odstotno rast (289.167), mestni zgodovinski in umetnostni muzeji pa so pridobili za 9,70 % več obiskovalcev (382.033).

Med zgodovinskimi in umetnostnimi muzeji je po številu obiskovalcev na prvem mestu Grad sv. Justa (129.669), takoj za njim Rižarna (128.334), na tretjem mestu pa muzej antike Winckelmann (58.708). Po številu obiskov je med znanstvenimi in drugimi muzeji prvi bazovski šoht (122.394), na drugem mestu muzej sodobne umetnosti Revoltella (62.111), tretji pa je akvarij (54.480).

Največ obiskovalcev je imela šentjakobska knjižnica Quarantotti Gambini (122.281), ki je v primerjavi z letom 2018 zabeležila kar 203 % več obiskovalcev. Po številu obiskovalcev sledi čitalnica Fulvio Tomizza (96.677), za njo pa knjižnici Attilio Hortis (50.268) in Stelio Mattioni (43.029).