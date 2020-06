Muzeji ponovno odpirajo svoja vrata

Kot predvidevajo vladni in deželni ukrepi za odpiranja javnih prostorov v času pandemije, bodo občinski muzeji s skrajšanim urnikom v prihodnjih dneh in tednih polagoma sprejemali obiskovalce. Že jutri si bo mogoče brezplačno ogledati dva muzeja, to sta Botanični vrt in muzej Revoltella.

Prvi na vrsti bo Botanični vrt v Ulici Marchesetti, kjer je med bujnimi rastlinami in pisanim pomladanskim cvetjem začrtana obvezna pot. Mestni muzej na odprtem bo dostopen od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure.

Nekoliko strožjih predpisov se bodo držali v Muzeju Revoltella v Ulici Diaz, katerega bo mogoče obiskati jutri od 16. do 19. ure, od srede do nedelje pa od 14. do 19. ure. V prostorih muzeja je poleg stalne razstave postavljena zbirka eksponatov eksperimentalne umetnosti iz sedemdesetih let z naslovom Trieste settanta. Arte e Sperimentazione. Na ogled bo do 23. avgusta.

Strogo prilagojeni protivirusnim ukrepom bodo zveste in manj zveste bralce sprejemali v občinskih knjižnicah Hortis, Quarantotti Gambini in Mattioni.