Muzejski preporod z Revoltello in Botaničnim vrtom

Muzej Revoltella in Botanični vrt sta danes po dolgih treh mesecih zaprtja zaradi izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa ponovno zaživela. V Trstu se je tako začel nov muzejski preporod. Kdaj bodo svoja vrata odprli še ostali tržaški mestni muzeji pa še ni znano. Direktorica Laura Carlini Fanfogna se noče prenagliti. Prilagajanje trenutnim varnostnim in zaščitnim predpisom je kar naporno in si je torej treba pot po njenem mnenju utirati postopno in potrpežljivo. Katerokoli odločitev bodo sklenili v dogovoru s tržaškim občinskim odbornikom za kulturo Giorgiom Rossijem in Občino Trst.

»Priznati si moramo, da položaj ne bo več isti kot pred pandemijo. Upad števila obiskovalcev je razumljivo neizbežen. Marsikdo ne bo navdušen, da se bo moral po muzeju premikati z zaščitno masko ali da ne bo smel uporabljati dvigala. Tega se namreč lahko po novih navodilih poslužujejo le invalidi in njihovi spremljevalci. Čez nekaj časa bomo lahko spet prišli do prejšnjega stanja, za zdaj pa moramo nadzorovati, koliko gostov se sočasno zadržuje v prostorih,« je razložila. Ljudi pa seveda hočejo spodbuditi, da jih kljub omejitvam in strožjim določilom vseeno obiščejo: »V začetnem obdobju bo obisk brezplačen. Zaradi vseh nevšečnosti se nam je namreč zdelo edino pravilno, da za ves trud nekaj le ponudimo v zameno.«

Za oranje ledine so izbrali muzej Revoltella, ker ta simbolično uteleša muzejski utrip v Trstu. Gre tudi za najbolj kompleksno poslopje, saj so muzejske sobe razporejene v šestih nadstropjih in je za njihov nadzor potrebna dobra mera organizacije. Za Botanični vrt v Ulici Marchesetti pa so se odločili, ker se razprostira na odprtem in je torej lažje zadostiti vsem ukrepom. Poleg tega pa je seveda pomlad čas, ko se cvetlice in rastline prikazujejo v najlepši luči.